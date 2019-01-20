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В Киеве охрана гей-клуба избила посетителей: в сети назвали нелепую причину

воскресенье, 20 января 2019, 14:30

Ночью в воскресенья, 20 января, около 04:00 охранники ночного гей-клуба LIFT возле станции метро "Олимпийская" избили посетителей за шумное поведение.

Об этом написала Анастасия Приходько в Facebook.

По ее словам, она и ее друзья уже собирались ехать домой, поэтому вызвали такси и решили подождать авто на первом этаже в холле, чтобы не мерзнуть на улице. Пока они общались между собой, к ним подошел охранник и приказал покинуть помещение, поскольку они мешают его коллеге спать. Никто уходить не собирался, поэтому мужчина начал избивать друзей Анастасии.

"Один охранник держал одного, а второй начал избивать второго руками и ногами, в частности это были удары по лицу и паху. После того как мой друг сказал "извините", тот прекратил удары ногами. На лице мгновенные ссадины и гематомы с отеками. Возможно, сотрясение мозга", - рассказала девушка.

Она уточнила, что после такого компания сразу же вышла на улицу, но охранник не успокаивался и спрашивал вдогонку, не "объяснить" ли все им еще раз. В итоге он все же зашел обратно в здание.

Ребята в это время начали вызывать полицию. Агрессивный охранник уже успокоился и решил опять подойти к молодым людям. Он предложил помочь вызвать полицию, но те в ответ попросили вызвать такси. На это мужчина сказал, что таким "мразям" не вызовет, намекая на заведение, откуда те вышли.

Вскоре приехала "скорая" и сняла побои. А 05:13 приехали правоохранители, но найти "виновника" драки так и не получилось. Его коллега при этом сидел на своем рабочем месте. Компания поехала в участок, чтобы пообщаться со следователем.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве толпа подростков едва не до смерти избила мужчину в метро без видимой на то причины.

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