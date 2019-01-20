РУС. | УКР.

воскресенье, 20 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 января

13:04
Появились детали жестокого убийства школьницы под Одессой
13:01
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужского масс-старта в Рупольдинге
12:49
​Бегут от мнимой угрозы: журналист показал пропаганду боевиков ЛДНР в действии, видео
12:24
В плавках среди сугробов: сеть впечатлило необычное фото Ломаченко
12:21
На Донбассе под носом у боевиков прогремел взрыв: есть пострадавший
12:19
В Киеве произошло опасное огненное ЧП: опубликовано видео
12:18
Россия топит Запад: в Украине раскрыли коварный план Кремля
11:45
В России военные устроили миллионный саботаж: подробности
11:41
Там замечательные люди: экс-легионер "Динамо" с ностальгией вспомнил об Украине
11:39
​На популярном лыжном курорте в Альпах произошло смертельное ЧП: видео
11:18
Город в США накрыло разрушительным торнадо: первые фото и видео
11:13
​Иисус и свиньи: в сети смеются над колоритным фото боевика на Крещенье
Все новости

В Киеве произошло опасное огненное ЧП: опубликовано видео

воскресенье, 20 января 2019, 12:19

В воскресенье, 20 января, в Киеве дотла сгорело авто.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел в одном из киевских дворов по адресу улица Новодарницкая, 27 в воскресенье утром.

"Утро начинается не с кофе: Новодарницкая 27, во дворе горит авто...", - говорится в сообщении, а также опубликовано видео.

На записи видно, что языки пламя полностью охватили авто, которое припарковано около подъезда жилого многоквартирного дома. Из-за сильного пожара в небо поднялся густой столб черного дыма, а машина сгорела в огне дотла.

Как сообщал "Апостроф", 20 января в результате пожара в здании на горнолыжном курорте Куршавель, во французских Альпах, два человека погибли, 14 людей пострадали. А в Киеве произошел масштабный пожар около популярного торгово-развлекательного центра Lavina. Также в столице ночью в многоэтажном жилом доме огонь охватил одну из квартир.

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Крещения в Киеве: эксклюзивное фото с высоты птичьего полета

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: