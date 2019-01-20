В Киеве произошло опасное огненное ЧП: опубликовано видео

В воскресенье, 20 января, в Киеве дотла сгорело авто.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел в одном из киевских дворов по адресу улица Новодарницкая, 27 в воскресенье утром.

"Утро начинается не с кофе: Новодарницкая 27, во дворе горит авто...", - говорится в сообщении, а также опубликовано видео.

На записи видно, что языки пламя полностью охватили авто, которое припарковано около подъезда жилого многоквартирного дома. Из-за сильного пожара в небо поднялся густой столб черного дыма, а машина сгорела в огне дотла.

Как сообщал "Апостроф", 20 января в результате пожара в здании на горнолыжном курорте Куршавель, во французских Альпах, два человека погибли, 14 людей пострадали. А в Киеве произошел масштабный пожар около популярного торгово-развлекательного центра Lavina. Также в столице ночью в многоэтажном жилом доме огонь охватил одну из квартир.