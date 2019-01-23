Нетрезвый иностранец попал под троллейбус в Киеве: фото с места ЧП

В среду, 23 января, в Киеве иностранец угодил под троллейбус, создав серьезное ЧП на дороге.

Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram, публикуя фото с места аварии.

"Прямо сейчас на Раисы Окипной, 3, нетрезвый иностранец перебегал дорогу в 30 метрах от пешеходного перехода. На скользкой дороге водитель автобуса не успел затормозить и сбил мужчину. Живой, скорая уже на подъезде", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 23 января на Обуховской трассе под Киевом произошла авария, вследствие которой три человека погибли.

Также во вторник, 22 января, в Киеве столкнулись два автомобиля: по предварительной информации, двое человек погибло.

Кроме того, под Киевом на Гостомельской трассе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.