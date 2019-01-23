РУС. | УКР.

среда, 23 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.60
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

23 января

21:59
Пауло Коэльо сделал интересное заявление о поддержке Тимошенко
21:44
Дыма без огня не бывает: появилось интересное заявление о будущем Владимира Кличко
21:40
"Разумная сила" заявила, что война превращает Украину в угрозу безопасности ЕС: видео
21:39
Появились подробности о найденном в Киеве убитом мужчине
21:29
В Венесуэле тысячи людей вышли на революцию против Мадуро: подробности и фото
21:19
Парни, я в деле: нерешительного Вакарчука затроллили за поход в политику
20:57
Сумасшедшие деньги: "Барселона" провернула самый крупный трансфер зимы
20:45
Светличная озвучила планы дорожников Харьковской области на 2019 год
20:43
Знаменитого голливудского режиссера обвинили в педофилии: он все отрицает
20:12
Стало известно, где и когда пройдет следующий бой Усика
20:04
В Киеве неизвестные атаковали агитаторов "Народного фронта": опубликованы фото
19:53
В США ураган устроил ЧП с тестовой ракетой Илона Маска: опубликованы фото и видео
Все новости

Появились подробности о найденном в Киеве убитом мужчине

среда, 23 января 2019, 21:39

Тело мужчины, которое нашли в субботу, 19 января, в Киеве возле подвала многоэтажного жилого дома, принесли на то место, где его обнаружили.

Об этом сообщает Информатор.

Как уточняет издание, правоохранителям удалось выяснить, кто отправил мужчину на тот свет. Им оказался 42-летний мужчина, уроженец Сумской области, который недавно приехал из Беларуси и жил в мастерской по ремонту обуви.

Оказалось, что накануне преступник выпивал в компании убитого. Спустя некоторое время между ними возник конфликт из-за денег. В результате потасовки злоумышленник схватил нож для ремонта обуви и ударил оппонента в грудь. После этого товарищи выпили еще по рюмке и легли спать. А проснувшись, он обнаружил товарища мертвым и решил перенести тело в соседний дом.

Как сообщал "Апостроф", полицейские разоблачили и задержали россиянина, который убил женщину и спрятал ее труп у себя в квартире в Харькове.

Фотовзгляд

Все галереи
В сети публикуют фото заснеженного Киева

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: