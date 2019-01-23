Появились подробности о найденном в Киеве убитом мужчине

Тело мужчины, которое нашли в субботу, 19 января, в Киеве возле подвала многоэтажного жилого дома, принесли на то место, где его обнаружили.

Об этом сообщает Информатор.

Как уточняет издание, правоохранителям удалось выяснить, кто отправил мужчину на тот свет. Им оказался 42-летний мужчина, уроженец Сумской области, который недавно приехал из Беларуси и жил в мастерской по ремонту обуви.

Оказалось, что накануне преступник выпивал в компании убитого. Спустя некоторое время между ними возник конфликт из-за денег. В результате потасовки злоумышленник схватил нож для ремонта обуви и ударил оппонента в грудь. После этого товарищи выпили еще по рюмке и легли спать. А проснувшись, он обнаружил товарища мертвым и решил перенести тело в соседний дом.

Как сообщал "Апостроф", полицейские разоблачили и задержали россиянина, который убил женщину и спрятал ее труп у себя в квартире в Харькове.