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В центре Киева водитель "порадовал" пешеходов: в сети показали фото "героя парковки"

пятница, 25 января 2019, 14:05

В пятницу, 25 января, в Киеве пешеходы заметили очередного "героя парковки", который оставил свое транспортное средство на пешеходном переходе.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Водитель оставил свою машину на "зебре" на углу улиц Прорезная и Паторжинского.

"Вау! А можно передать "спасибо" водителю Subaru (AA 2708 HE), так намного удобней стало ходить", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", вечером 20 января в Киеве пешеходы оторвали номера у автомобиля, припаркованного на остановке общественного транспорта. Также в Киеве снова заметили "героя парковки", который оставил свое авто около главного управления Национальной полиции и перекрыл проезд троллейбусам. А ранее в сети показали наглых "героев парковки", припарковавших свои авто в неположенном месте – на тротуаре, прямо перед КГГА.

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