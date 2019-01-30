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Льготники смогут использовать "карточку киевлянина" как единый проездной: заявление мэрии

среда, 30 января 2019, 17:52

В Киеве вводится единая система учета льготников в городском общественном транспорте с помощью «Карточки киевлянина».

Об этом сообщил директор Департамента социальной политики Юрий Крикунов, передает пресс-служба КГГА.

Таким образом, каждая льготная поездка будет зафиксирована, что позволит повысить качество контроля за целевым использованием бюджетных средств и точность прогноза пассажиропотоков.

«Киев пока является единственным городом в Украине, который учитывает в своем бюджете средства на возмещение льготного проезда. Сегодня муниципальная карта «Карточка киевлянина» является единственным механизмом, который позволяет фактически зафиксировать, сколько пассажиров воспользовались льготой на проезд. Таким образом, на основании этих данных перевозчики смогут получать из городского бюджета полную компенсацию за перевозку льготников», - отметил Крикунов.

На сегодня в наземном общественном транспорте установлены валидаторы, с помощью которых осуществляется учет льготных категорий граждан, пользующихся этим видом транспорта. При наличии льготы, при валидации средства не снимаются. Карточка исключительно регистрируется в системе для корректного учета пассажиропотока и компенсации расходов на перевозку предприятиям-перевозчикам. Поэтому Киевская городская государственная администрация настоятельно рекомендует киевлянам-льготникам получить и пользоваться муниципальной карточкой.

В мэрии напомнили, что получить карточку льготники могут в любом отделении «Сбербанка» города Киева. Для этого нужно иметь при себе паспорт, идентификационный код и документ, подтверждающий льготный статус. После этого необходимо активировать социальное транспортное приложение в Управлении труда и социальной защиты населения по месту регистрации или в Департаменте социальной политики.

Для льготников получение муниципальной карты «Карточка киевлянина» является бесплатным.

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