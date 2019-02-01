​В Киеве объявили в розыск виновницу ДТП, сбежавшую с места аварии: фото

В Киеве разыскивают женщину, которая за рулем Chevrolet спровоцировала ДТП с пострадавшими. Также женщина подозревается в совершении кражи в столичном ТЦ.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Внимание! Розыск! Госпожа Прилуцкая Ирина, 1987 года рождения, 31.01.2019 передвигалась за рулем автомобиля Chevrolet (AA1963HH) черного цвета. На улице Радужной, 25, она совершила ДТП, в результате которого есть пострадавшие. Но госпожу это не остановило и с места происшествия она убежала.

К тому же, указанная гражданка скрывается от следствия за кражу, которую она осуществила в ТРЦ Skymall. Если вам известно местонахождение указанной гражданки, пожалуйста, сообщите в Днепровское управление полиции или нам в личные сообщения", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в торговом центре "Квадрат" две девушки похитили сумку с крупной суммой денег и iPhoneX.