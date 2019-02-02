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В Киеве объявлены в розыск опасные "нарики", грабящие детей: в сети показали одного из преступников

суббота, 02 февраля 2019, 08:28

В Шевченковском районе Киева за последнюю неделю у нескольких школьников преступники забрали мобильные телефоны, а один ребенок после избиения лежит в больнице.

Об этом на своей странице в Facebook написала киевлянка Леся Соловей.

"Уважаемые друзья, у нас в районе (шевченковский р-н. м. Дорогожичи) огромное ЧП. За последнюю неделю у 4х детей (ученики школы #169) какие-то нарики отобрали телефоны, одному ребёнку дали в голову (этот мальчик одноклассник моей Вероники и сын моей подруги), ещеу двоих детей просто забрали телефоны, и ещё один ребёнок в больнице. Также телефон был похищен у мамочки с коляской. Полиция и участковый бездействует. По нашему микрорайону объявлено дежурство родителей, сейчас пытаемся выйти на СМИ. Пожалуйста если есть у Вас связи в полиции или прокуратуре помогите нам найти этих гандонов так как с понедельника мы все просто на взводе", - написала она.

Женщина также опубликовала нарисованный портрет одного из преступников.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве поймали мужчину, который ранил ребенка во время перестрелки.

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