Местные бюджеты могут потерять до 7 млрд из-за задержки с выплатой субвенций из госбюджета - Кличко

Потенциальные потери местных бюджетов за несвоевременный перерасчет государством субвенции в 2017-2018 годах в случае обращения в суд предприятий по всей Украине могут составить около 7 млрд гривен.

Об этом заявил председатель ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко на заседании правления ассоциации, которое состоялось в Киеве.

Он напомнил, что, согласно законодательству, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и жилищные субсидии населению предоставляются за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам. Субвенция должна перечисляться ежемесячно. Но в течение 2017-2018 годов указанная субвенция перечислялась местным бюджетам несвоевременно.

"В частности, по данным Госстата, задолженность государственного бюджета за льготы и субсидии в апреле 2017 года составила 35 млрд грн, а в феврале 2018 года - 30 млрд гривен. В связи с этим главные распорядители средств местных бюджетов не могли своевременно возмещать стоимость субсидий и льгот, предоставляемых населению. В частности, предприятиями по предоставлению, поставке, транспортировке, распределению электрической энергии и природного газа. В результате предприятия начали подавать исковые заявления в местные органы соцзащиты по взысканию задолженности за несвоевременное возмещение средств за предоставленные льготы и субсидии населению", - подчеркнул Кличко.

Он добавил, что часть решений суда принимаются в пользу предприятий. То есть суд обязал органы местного самоуправления оплатить поставщикам услуг задолженность, возникшую в результате несвоевременного перечисления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

"Потенциальные потери местных бюджетов за несвоевременный перерасчет государством субвенции в 2017-2018 годах в случае подачи в суд предприятиями по всей Украине могут составить около 7 млрд гривен. Поэтому АГУ обратилось в Минфин предоставить разъяснения, за какие средства городам оплачивать судебные требования, которые возникли вследствие несвоевременного перечисления субвенции государством. А также ассоциация обратилась к правительству с просьбой предусмотреть средства в государственном бюджете Украины на возмещение решений судов, вызванных несвоевременным перечислением субвенции", - подчеркнул Кличко.