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В Киев вернулась настоящая зима: снежные фото

среда, 06 февраля 2019, 09:55
Фото: соцсети

В среду, 6 февраля, в Киеве снова выпал снег.

Соответствующие фото опубликованы в соцсетях.

На снимках можно увидеть достаточное количество снега. Те, кто оставил машины, припаркованными прямо на улице, увидели свои авто в снегу.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный синоптик назвал даты, когда в феврале пойдут дожди. Согласно расчетам Горбаня, февраль будет соответствовать общим тенденциям зимы 2018-2019. А это значит, что украинцев вновь ждут температурные "качели" широкого диапазона. Также с 10-го февраля в Украину придет очередная волна потепления.

Кроме того, сообщалось каким будет первый месяц весны в Украине. О погоде на конец января и начало февраля читайте в материале "Апострофа": Погода на неделю: много снега, но тепло.

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