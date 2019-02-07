Спрятался в банке: в Киеве вооруженные люди пытались отобрать авто у мужчины, фото

В четверг, 7 февраля, в Киеве посреди дня неизвестные вооруженные мужчины пытались отобрать авто у его владельца.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в Святошинском районе столицы возле станции метро "Академгородок" около 14:20. Там двое мужчин хотели незаконно завладеть транспортным средством. Житель Киева продавал машину марки Audi Q7, а двое, которые назвались покупателями, принесли на встречу оружие.

По словам очевидцев, в отделение банка ПУМБ возле станции метро забежал мужчина. Он кричал, что за ним гонятся неизвестные с оружием. На место вызвали полицию, однако злоумышленникам удалось скрыться.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве пьяная компания избила полицейского, который возвращался домой с работы.