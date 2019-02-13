В КМДА рассказали о том, сколько киевлян используют Kyiv Smart Card

В столице продолжается опытная эксплуатация единого электронного билета: так, уже сегодня оплатить проезд в любом коммунальном общественном транспорте можно с помощью единого билета, транспортной карточки Kyiv Smart Card, Карточки киевлянина, бумажного билета с QR кодом или QR кодом, сгенерированным в кабинете киевлянина .

Об этом рассказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, на сегодня приобрели и пользуются транспортной карточкой Kyiv Smart Card уже около 2 тысяч киевлян.

"По состоянию на 13 февраля 2019 года весь наземный муниципальный транспорт уже оборудован бортовыми компьютерами и валидаторами. Валидаторами оборудовано 1326 единиц наземного транспорта. В 68 вестибюлях киевского метрополитена модернизированы 76 турникетов - они обозначены надписью Kyiv Smart Card. Впоследствии к оплате проезда мы планируем подсоединить и расчет банковской карточкой", - отметил Назаров.

Он рассказал, что приобрести Kyiv Smart Card уже можно на станциях метро Хрещатик, Театральная, Майдан Независимости, Академгородок, Лесная, Арсенальная, Теремки, Выдубичи, Сырец и Почайна. Продажу на других станциях метро планируют начать в ближайшее время.

Сейчас пополнить карту можно в Личном кабинете киевлянина (https://my.kyivcity.gov.ua/), в кассах указанных десяти станций метрополитена и в боксах самообслуживания Ibox.

Впоследствии приобрести и пополнить транспортную карту будет возможно в терминалах самообслуживания, расположенных во всех вестибюлях КП "Киевский метрополитен" и на станциях скоростного трамвая, кассах Т-киосков, отдельно пополнить - в мобильном приложении Kyiv Smart City, терминалах 2click, на сайтах iPay и Portmone.

"А вот льготники должны оформить "муниципальную "Карточку киевлянина". Ее могут получить те, у кого есть льготы на выплаты из бюджета Киева, кто официально трудоустроен в столице, перемещенные лица, которые стоят на учете в Киеве, учащиеся школ и вузов, а также их родители и опекуны. Для получения карты необходимо подать заявку в банк участника проекта - АО "Ощадбанк" и предоставить пакет документов: паспорт, идентификационный код, документы, подтверждающие право на получение карточки, документ о предоставлении льгот (при наличии). Подчеркиваю, что во время валидации льготниками в транспорте карточки киевлянина - деньги за проезд не взимаются", - пояснил Назаров.

Он добавил, что валидация карточки киевлянина необходима для учета количества льготных перевозок. Так, по словам директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА, по февраль 2019 года было провалидовано 1,7 млн льготных перевозок. С помощью транспортной карты было совершено более 7 тыс. платных перевозок.

Проверяют факт оплаты пассажиром транспортной услуги контроллеры с помощью специального прибора инспекции. Так, при осуществлении контроля оплаты проезда контроллер переводит систему и транспортные терминалы в режим контроля и специальным прибором проверяет факт оплаты пассажиром транспортной услуги перевозчика.

"Когда вы подносите карту к валидатору, вы получаете сообщение, что проход разрешен и вы можете воспользоваться услугами транспорта после того, как вы "завалидовались". Есть группа контролеров, у них есть считывающие устройства, они заходят в транспортное средство (в это время блокируется бортовой компьютер и, конечно, валидаторы), берут вашу карточку, подносят к считывающему устройству, и становится понятно, вы оплатили поездку или нет", - пояснил Назаров.

Как подчеркнул директор Департамента, опытную эксплуатацию электронного билета планируют закончить осенью этого года, к тому же времени пассажиры могут пользоваться и жетонами, и талонами для проезда в наземном транспорте.