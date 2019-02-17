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"Наказание" подростков в Киеве за игру в снежки: опубликовано полное видео

воскресенье, 17 февраля 2019, 21:02

В сети развернулись бурные споры по поводу действий профессионального боксера, Виктора Сидоренко, который избил в Киеве нескольких подростков, за то, что те попали снежком в его автомобиль.

Видео драки опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".

"После просмотра прошлого видео, вспоминаются некоторые комментарии, типа "мало дал", "нужно было бить сильнее", "я бы убил"... Очень интересно, что теперь скажут эти люди? Как видно, эти дети не шли на поиски приключений, они шли домой со школы. Они не провоцировали ситуацию и не убегали от нее. Увидев мужчину, выскочившего из авто, ребята остановились, ожидая разговор, который в считанные секунды превратился в избиение. На видео четко видно все от начала до конца!", – говорится в подписи к видео.

В то же время, в комментариях многие не согласились с таким мнением.

"Чего вы х**ней занимаетесь. Если бы он реально работал по ним, последствия были бы другими. А так дал два срача, и вся страна гудит. Правильно сделал. Я его поддерживаю", – пишет один из пользователей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", инцидент с избиением подростков водителем, который оказался профессиональным боксером Виктором Сидоренко, произошел в Киеве 7 февраля.

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