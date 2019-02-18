Жуткое ДТП с пожаром в Киеве: суд принял решение по виновнику

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей водителю BMW X5, который скрылся с места ДТП на Столичном шоссе в Киеве.

Об этом сообщила столичная полиция в Facebook.

Подозреваемого арестовали без права внесения залога.

16 февраля водитель явился с адвокатом в полицию. Виновником ДТП оказался парень 1998 года рождения - Слободский Никита Игоревич.

По информации полиции на счету нарушителя уже есть протокол об управлении авто в нетрезвом виде.

Как сообщал "Апостроф", 16 февраля в столице автомобиль Mini Cooper, у которого отказали тормоза, влетел в забор училища и протащил его несколько метров.