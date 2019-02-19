В Киеве дорога ушла под землю: фото опасного ЧП

В Киеве на улице Народного ополчения в направлении Севастопольской площади провалилась часть дороги.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В Киевской городской государственной администрации объяснили, что произошла авария водопровода. Из-за этого был изменен маршрут движения троллейбусов номер 19д, 30, 40 и 40к.

Как пояснили в КГГА, движение троллейбусов осуществляется по ул. Винницкой, Воздухофлотскому путепроводу, ул. Смелянской - дальше собственной схеме. На место направлены аварийно-восстановительные средства.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве такси "по пояс" провалилось под землю.