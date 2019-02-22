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В Киеве сожгли авто известного журналиста и молодой семьи: фото и видео

пятница, 22 февраля 2019, 12:22
Фото: пресс-служба полиции Киева

В ночь на пятницу, 22 февраля, под Киевом сожгли автомобиль журналиста Василия Крутчака.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области, публикуя фото с места ЧП.

"Представитель СМИ связывает это преступление со своей профессиональной деятельностью. По его мнению, таким образом, ему пытаются отомстить определенные лица. Сейчас сотрудники полиции проверяют полученную информацию. Рассматриваются также другие версии совершенного правонарушения", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что автомобиль Ford Fiesta сгорел полностью.

При этом, сам журналист винит в организации поджога военного прокурора Виталия Опанасенко.

Как сообщал "Апостроф", под Сумами депутату устроили огненное "шоу". Также 22 сентября в Черкассах загорелся припаркованный в одном из дворов джип, принадлежащий местному депутату.

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