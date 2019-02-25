​Боевики заявили о взрыве в Макеевке: первые подробности

25 февраля стало известно о взрыве автомобиля в оккупированной Макеевке (Донецкая область).

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

"В результате подрыва взрывного устройства. Поврежден автомобиль. На месте работает следственная группа. Информации о пострадавших пока не поступало. Есть описание подозреваемых в причастности к диверсии, ведутся розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 23 февраля в оккупированном Луганске прогремел взрыв в районе так называемой военной комендатуры группировки ЛНР, есть пострадавшие.

А ранее вследствие подрыва автомобиля на КПВВ "Еленовка" Донецкой области погибли два человека, еще один ранен.

Также сообщалось, что 18 февраля, в Донецке прозвучали взрывы: местные жители слышали один в центре города, второй – на северной окраине.