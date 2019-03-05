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Прозрачность и конкуренция: Кличко озвучил плюсы передачи парковок через ProZorro

вторник, 05 марта 2019, 18:48

Передача парковок с помощью системы ProZorro - это гарантия прозрачного поступления средств в бюджет.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания сессии Киевсовета, когда обсуждали проект решения о передаче парковок через систему ProZorro.

"Мы все хотим жить в европейской стране, ездить по нормальным дорогам, получать нормальный сервис. Мы хотим равные условия ведения бизнеса, как это за рубежом. А с другой стороны мы не хотим менять ту систему, которая досталась нам в наследство еще с советских времен, когда в ручном режиме решалось, кто будет заниматься стоянками, где свои люди, где чужие. Абсолютно прозрачные, понятные условия для ведения бизнеса - это залог конкурентных условий в нашем городе, это залог поступлений в бюджет, это сигнал для инвесторов, что наш город станет богатым", - пояснил мэр.

По его словам, благодаря системе ProZorro городу уже удалось сэкономить миллиарды гривен.

"Так, например, раньше столица получала только 280 000 гривен в год от сдачи в аренду мест для объектов передвижной торговли. После привлечения к этому процессу системы ProZorro поступления в бюджет города только от одной передвижной кофейни достигли 900 000 гривен в год", - продолжил он.

О передаче в управление парковок и взволнованности предпринимателей, которые там сегодня работают и боятся потерять работу, городской голова отметил, что эти предприниматели имеют приоритетное право предложить условия работы и принять участие в прозрачном конкурсе.

"Мы должны упорядочить работу, чтобы создать систему, которая будет работать на общество, чтобы город развивался и становился действительно европейским", - подчеркнул Кличко.

После речи мэра депутаты Киевсовета поддержали решение о передаче парковок через систему ProZorro, "за" проголосовали 64 депутата.

Также это решение Киевсовета приветствовал советник мэра Киева и депутат Верховной Рады Дмитрий Белоцерковец.

"Киевсовет поддержал проект решения, который переводит право распределения парковочных площадок на конкурсной основе через систему ProZorro! Открытость и прозрачность являются основными принципами работы мэра столицы. Начат долгий, но верный путь к наведению порядка в парковочном пространстве Киева", - написал депутат в социальной сети .

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