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Киев попал в топ-10 по рентабельности инвестиций в Европе

среда, 06 марта 2019, 18:34

Киев вошел в топ-10 городов Европы по рентабельности инвестиций с точки зрения эффективности привлекаемых ресурсов.

Такие данные по результатам рейтинга доходности инвестиций составил и обнародовал Foreign Direct Investment Magazine, входящий в группу Financial Times, рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Для ранжирования оценивался бюджет, численность персонала офиса, который работает над привлечением прямых иностранных инвестиций, и их размер за отчетный год. Данные для мониторинга собирались из открытых источников и анализировались с помощью онлайн инструмента отслеживания прямых иностранных инвестиций fDi Intelligence", - отметил Поворозник.

По его словам, возглавил рейтинг город Вильнюс (Литовская Республика), где агентство по привлечению инвестиций Go Vilnius работает с 2006 года. В октябре 2018 года американский интернет-гигант Google открыл в литовской столице офис и основал дочернюю компанию. В феврале 2018 года здесь же датский банк Danske Bank открыл центр ИТ-услуг, создав 800 рабочих мест.

Второе место занял Мадрид с большинством инвестиционных проектов в области государственно-частного партнерства, которое достаточно активно поддерживается испанским правительством. В агентстве с иностранными инвесторами по 86 проектам пока работает шесть сотрудников, что, собственно, позволило испанской столице получить первенство в рейтинге по рентабельности инвестиций в персонал, опередив ирландскую столицу Дублин, в офисе продвижения инвестиций которой работает 11 сотрудников по 123 проектам. Самый крупный из них - открытие нового центра продаж EMEA американского программного гиганта Microsoft с 500 рабочими местами.

"Столичное Коммунальное предприятие "Киевское инвестиционное агентство", подотчетное Департаменту экономики и инвестиций КГГА, в 2017 и 2018 годах привлекло 1,1 млрд грн инвестиционных средств. Сейчас 30 сотрудников КИА работают над внедрением 58 проектов, среди которых строительство медицинских центров, детских садов, школ и объектов транспортной инфраструктуры", - подчеркнул Поворозник.

Заметим, что также в ТОП-10 рейтинга вошли административный центр Воеводина (Республика Сербия), Ньюкасл-апон-Тайн в Великобритании, польский город Познань и город Пловдив (Болгария).

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