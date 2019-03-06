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В Киеве разыскивают "уникального" вора, выманивающего деньги: в сети показали видео

среда, 06 марта 2019, 09:43

В Киеве промышляет дерзкий грабитель, который наглым образом обокрал парикмахера и стал просить денег от ее имени.

Об этом сообщает Киев оперативный, публикуя видео с места ЧП.

"Вот этот человек украл у парикмахера, прямо на работе, телефон, на Позняках. Так мало того, он еще и 3 сутки подряд, с 3.03.19 пишет всем ее друзьям в соцсети с просьбой дать денег в займ от ее имени!" – говорится в подписи к кадрам.

Как сообщал "Апостроф", 9 октября в пригороде Борисполя, неподалеку от Киева, произошло ДТП с участием двух автомобилей, пассажиры одного из которых решили"наказать" другого водителя и ограбили его.

Также в Киеве орудует дерзкий мошенник, который умудряется расплачиваться фальшивыми деньгами.

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