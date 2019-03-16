Центр Киева перекрыт полицией: опубликованы фото и названия улиц

В субботу, 16 марта, к правительственному кварталу в центре Киева стянули большие силы правоохранителей в связи с проведением "Национальным корпусом" акции под лозунгом "Свинарчуків Порошенко – за грати".

Фото с места событий опубликовал "Информатор".

Акция националистов против коррупции в оборонном секторе страны анонсирована на 12:00. С самого утра десятки полицейских машин прибывали в центр города. На мероприятии ожидают несколько сотен националистов со всех регионов Украины, а полиция готовится к провокациям.

Улицы, прилегающие к Администрации президента, перекрыты для движения транспорта. Правоохранители блокируют проезд на подходах к АП. Так, перекрыты въезды на улицы Шелковичная, Институтская, Лютеранская, Садовая, Круглоуниверситетская и Липская. На закрытую территорию могут попасть только жильцы близлежащих домов.

Как сообщал "Апостроф", 9 марта, во время акции "Нацкорпуса" из-за скандала с хищениями в Минобороны, в центре Киева произошли столкновения активистов с представителями полиции.