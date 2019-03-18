В Киеве лихач вылетел на тротуар: появились фото и видео серьезного огненного ЧП

В понедельник, 18 марта, в Киеве автомобиль влетел в электроопору, после чего загорелся.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел по адресу улица Жилянская, 107 около 05:00. Водитель автомобиля Renault Scenic двигался по улице Жилянской в сторону улицы Старовокзальной. Не справившись с управлением, он въехал в электроопору на тротуаре. Из-за удара машина загорелась.

"Водитель получил сотрясение головного мозга и перелом правой ноги. Врачи скорой помощи госпитализировали его в экстренном порядке", - говорится в сообщении.

Отмечают, что машина вследствие пожара выгорела полностью. На месте происшествия работал наряд патрульной полиции, следственно-оперативная группа, медики скорой помощи и бригада спасателей. Детали случившегося устанавливаются.

Напомним, в столице попало в аварию такси Uber, в результате чего пострадали четверо человек.

Как сообщал "Апостроф", 17 марта в Киеве произошло лобовое "пьяное" ДТП с пострадавшими.