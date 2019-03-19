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Кличко опубликовал селфи в монтажной шахте метро на Виноградарь

вторник, 19 марта 2019, 14:01

Киев приступает к активной фазе строительства метро на Виноградарь.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook. Также он выложил селфи из монтажной шахты нового отрезка метро.

«Монтажная шахта метро на Виноградарь. Мы приступаем к активной фазе строительных работ. В конце декабря 2021 года планируем открыть две новые станции – «Мостицкая» и «Проспект Правды», – написал Кличко.

Строительные работы относительно метро на Виноградарь оцениваются в 6 миллиардов гривен. При этом параллельно работы будут вести и по строительству четвертой линии метрополитена – в направлении Троещины.

Напомним, в бюджете Киева-2019 год на строительство метро на Виноградарь предусмотрено 760 млн грн, а также выделяется финансирование из госбюджета.

По расчетам проектантов, не менее 60 тысяч пассажиров будут пользоваться ежедневно двумя новыми станциями метро – «Мостицкой» и «Проспектом Правды». По окончании строительства новых станций на зеленой ветке будет проще добираться жителям Виноградаря. Также намного комфортнее перемещаться по городу смогут и жители микрорайонов Мостицкий, Синеозерный, Белицкий, Ветряные горы, поселок Шевченко, Минского массива и частично Приорки.

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