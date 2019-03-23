"Национальный Корпус" в Киеве передал президенту требования об аресте коррупционеров

Сегодня, 23 марта, в Киеве состоялся очередной протест «Национального Корпуса». Во время акции митингующие обратились к президенту и другим представителям действующей власти с требованием привлечь к ответственности фигурантов коррупционного скандала в «Укроборонпроме».

Об этом стало известно из заявления пресс-службы политической партии «Национальный Корпус».

По словам организаторов акции, сегодня впервые со дня обнародования скандальной информации о масштабных хищениях в «Укроборонпроме» власть услышала людей и пошла им навстречу.

Так, к Администрации президента сегодня пропустили делегацию митингующих, которые передали главе государства свои требования о немедленном задержании всех причастных к разворовыванию оборонного бюджета страны. Саму делегацию при этом возглавили ветераны АТО с тяжелыми ранениями и увечьями, а также родители погибших бойцов. Вероятно, их участие в акции стало одной из основных причин того, что сегодняшний митинг прошел без физических столкновений и особой агрессии со стороны правоохранительных органов. Участников протеста собралось более 10000.

Отметим, что требования были переданы президенту через новоназначенного заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса, которого, по мнению активистов, власть использует для отбеливания своей репутации. Сам Петр Порошенко на встрече с митингующими не присутствовал.

Комментируя сегодняшний протест, лидер «Национального Корпуса» Андрей Билецкий заявил, что впредь он и его сторонники продолжат следить за событиями вокруг «Укроборонпрома» и добьются справедливого наказания для всех виновных.

«За месяц так никого и не арестовали, ни одного из виновных. Это доказывает причастность Порошенко к коррупционным схемам в «Укроборонпроме», но мы продолжим бороться и добьемся справедливости», – отметил Андрей Билецкий.

Также он обратился к украинцам и призвал их следовать новой тактике: разрушать незаконную «сетку» для скупки голосов, "организованную Петром Порошенко, чтобы не дать сфальсифицировать выборы".

Отметим, что сегодняшняя акция «Национального Корпуса» в Киеве прошла спокойно, хотя активисты и пришли к Администрации президента с черными похоронными венками, которые символизировали кровавую коррупцию в армии. Всего на митинге сегодня присутствовало свыше 10 тыс. человек, среди которых были ветераны полка «Днепр», батальона «Айдар» и ряда других подразделений.

Впрочем, без провокаций все-таки не обошлось. В частности, на митинг пришло большое количество нетрезвых людей без определенного места жительства, которые активно общались с журналистами. По словам организаторов акции, присутствие таких людей в центре Киева было проплаченным: таким образом власть якобы пыталась дискредитировать «Национальный Корпус» и само мероприятие.