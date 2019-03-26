Как разбирают Шулявский мост в Киеве: эксклюзивные фото с высоты птичьего полета

В Киеве полным походом идут работы на Шулявском путепроводе, который планируют реконструировать к осени 2020 года.

Фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров побывал месте реконструкции путепровода и посмотрел, какие работы сейчас там проводятся.

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Известно, что на Шулявском путепроводе, который закрыли на реконструкцию 17 марта, уже больше недели идут демонтажные работы.

Специалисты считают, что работы по возведению нового путепровода будут длиться около 17 месяцев. Общая стоимость реконструкции обойдется городскому бюджету в свыше 830 миллионов гривен.

Напомним, что в сети высмеяли реконструкцию Шулявского моста в Киеве.

Ранее "Апостроф" сообщал, что кроме закрытого на реконструкцию Шулявского путепровода в Украине насчитывается множество аварийных мостов, нуждающихся в ремонте.