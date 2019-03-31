Кличко приехал голосовать на велосипеде: опубликованы фото и видео

Мэр Киева Виталий Кличко приехал голосовать на выборах президента Украины на велосипеде.

С тренировки он прибыл на избирательный участок в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна в восемь утра, сразу после открытия участка.

"От этих выборов зависит то, каким образом будет развиваться Украина. Независимо от того, кого изберут президентом, очень важно, чтобы ни в коем случае наше государство не свернуло с курса на евроинтеграцию, - сказал Кличко журналистам после голосования. - Все, что зависит от меня, я делаю и буду делать, чтобы Украина воплощала европейские демократические ценности, стала сильной и успешной страной европейского сообщества ".

Также на избирательном участке Кличко пообщался с иностранными наблюдателями и отметил, что очень важно, чтобы выборы прошли без нарушений и манипуляций.

"Ключевая задача - чтобы выбор каждого украинца был защищен", - сказал мэр Киева.