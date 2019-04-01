Едь в Россию: появилось видео жесткой "расправы" над российским журналистом в Киеве

Под зданием ЦИК в Киеве неизвестный нецензурно обругал российского журналиста, который вел репортаж с площади.

Соответствующее видео опубликовано на странице телеканала "Дождь" в Twitter.

Так, на видео российский репортер обращается к одному из прохожих молодых людей. Но тот оказался неприветливым и оттолкнул его.

При этом, он в грубой форме отказался отвечать на вопросы, прямым текстом говоря ему, что он должен отправиться домой, в Россию.

Осторожно, ненормативная лексика!

Такое иногда случается во время прямого эфира.



(В итоге с нашим Вовой Роменским все в порядке) pic.twitter.com/qpOxRwkpV2 — Телеканал Дождь (@tvrain) 31 марта 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", в Украину не пустили пропагандистов из России, Италии и Чехии. Отмечается, что все они направлялись в Одессу освещать акции в память о событиях 2 мая 2014 года, когда в результате уличных столкновений и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек.

Также ранее в киевском аэропорту "Борисполь" задержали итальянского журналиста Джорджио Бьянки, который поддерживает боевиков "ДНР"-"ЛНР".