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В номере киевского отеля нашли мертвой молодую девушку: фото

среда, 03 апреля 2019, 12:59

В среду, 3 апреля, в одном из отелей Киеве в номере обнаружили тело молодой девушки.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Вызов на линию полицию поступил около 08:00. Правоохранителям рассказали, что по адресу улица Богдана Хмельницкого, 56а обнаружили труп девушки. Тело находилось на кровати в одной из комнат отеля City Hotel.

"По предварительной информации, 19-летняя девушка проживала в городе Мариуполь. Правоохранители установили, что девушка работала диджеем в клубе. Ночью она познакомилась с парнем и девушкой, с которыми отправилась в отель", - говорится в сообщении.

Утром молодую девушку обнаружили мертвой. Предварительно, следов насильственной смерти на теле умершей не обнаружили. На месте работали экипажи патрульной полиции, а также следственно-оперативные группы Шевченковского района и главного управления Киева. Подробности инцидента выясняются.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве недалеко от станции метро "Черниговская" обнаружили тело полностью раздетой женщины.

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