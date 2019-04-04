Подрыв авто сотрудника разведки в Киеве: появилась реакция ГПУ

В больнице скончался диверсант, который устроил подрыв автомобиля офицера-разведчика в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Во время закладки взрывчатки, в результате срабатывания взрывного устройства указанный человек (подрывник – прим. ред.) получил многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести от которых скончался в больнице, не приходя в сознание", – отметили в ведомстве.

Следствие по факту ЧП ведет Главное управление Национальной полиции в Киеве, процессуальное руководство поручено Главной военной прокуратуре.

При этом, правоохранители не уточняют, сотрудник какой именно спецслужбы был целью возможного теракта.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео момента подрыва автомобиля разведчика в Киеве.

Также журналист раскрыл подробности о диверсанте, который пытался убить офицера-разведчика в Киеве.