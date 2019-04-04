РУС. | УКР.

четверг, 4 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

4 апреля

17:18
Украинская певица открыла модное заведение в центре Москвы
17:17
Эксперт считает, что Порошенко подловил Зеленского с дебатами: в чем подвох
17:10
Встали и ушли: в Украине резко высказались о виновных в "деле Мораеса"
17:08
Стало известно, как Порошенко отговаривали от дебатов с Зеленским
17:00
Гороскоп на завтра: Тельцам стоит взять выходной, а Весы будут лениться
16:47
Подрыв авто сотрудника разведки в Киеве: появилась реакция ГПУ
16:32
Уже готовятся: в сети показали фото с военными у стадиона "Олимпийский" в Киеве
16:25
В России рассказали, как Путин может создать "президентский" хаос и уничтожить Украину
16:18
Где смотреть онлайн Шахтер - Динамо: расписание трансляций
16:15
Конкурент Притулы: известный шоумен хочет провести дебаты между Зеленским и Порошенко
16:09
Нардеп просит силовиков проверить деятельность Херсонской и Николаевской таможень
16:03
Стала известна причина смерти Георгия Данелии
Все новости

Подрыв авто сотрудника разведки в Киеве: появилась реакция ГПУ

четверг, 04 апреля 2019, 16:47

В больнице скончался диверсант, который устроил подрыв автомобиля офицера-разведчика в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Во время закладки взрывчатки, в результате срабатывания взрывного устройства указанный человек (подрывник – прим. ред.) получил многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести от которых скончался в больнице, не приходя в сознание", – отметили в ведомстве.

Следствие по факту ЧП ведет Главное управление Национальной полиции в Киеве, процессуальное руководство поручено Главной военной прокуратуре.

При этом, правоохранители не уточняют, сотрудник какой именно спецслужбы был целью возможного теракта.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео момента подрыва автомобиля разведчика в Киеве.

Также журналист раскрыл подробности о диверсанте, который пытался убить офицера-разведчика в Киеве.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: