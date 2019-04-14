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В Киеве произошло смертельное ЧП с мужчиной: фото

воскресенье, 14 апреля 2019, 11:31

В воскресенье ночью, 14 апреля, в Киеве под жилым домом обнаружили труп мужчины, который выпал из окна.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел около 01:40 по адресу Кудрявский спуск, 4. Там с окна 5-этажного дома упал мужчина на автомобиль марки Toyota.

"По предварительной информации, погибший проживал в одной из квартир на пятом этаже. По неизвестным причинам мужчина выпрыгнул из окна. К сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью. Медикам оставалось только констатировать смерть", - говорится в сообщении.

Полицейские, прибывшие на место, установили, что у погибшего были психические отклонения. Подробности инцидента будут выяснять правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", 12 января в Киеве из 24 этажа жилого дома выпал парень.

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