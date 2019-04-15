Подрыв авто разведчика в Киеве: появились новые детали

К взрыву в столице автомобиля офицера-разведчика может быть причастен сотрудник налоговой полиции Киева.

Об этом говорится в материалах дела опубликованных в судебном реестре.

Отмечается, что следствие установило группу лиц, которые могут быть причастны к подготовке или совершению уголовного преступления.

"В частности ЛИЧНОСТЬ_4, лично оформила нотариально заверенное приглашение непосредственно причастного лица к взрыву - ЛИЧНОСЬ_3 (подрывник автомобиля, который скончался в больнице) для получения визы. Подписать и обеспечить оформление приглашения гр. Кыргызской Республики ЛИЧНОСТЬ_4 попросила ЛИЧНОСТЬ_6", - говорится в материалах суда.

Кроме того установлено, что информацию о передвижении автомобиля потерпевшего злоумышленникам передал работник налоговой полиции, которого попросил об этом кум.

"Информацию о передвижении автомобиля потерпевшего по БД "Безопасный город" получал сотрудник налоговой полиции г. Киева ЛИЧНОСТЬ_7, который по просьбе своего кума предоставил пароль и удаленный доступ к компьютеру, на котором было установлено ключ от Безопасного города, ЛИЧНОСТЬ_2", - сообщили в суде.

5 апреля одному из причастных сообщили о подозрении в пособничестве в неоконченном покушении на террористический акт, то есть совершении взрыва по предварительному сговору группой лиц, несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы, что привело к утечке информации, то есть в совершении преступлений по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 361 УК Украины.

"ЛИЧНОСТЬ_2", которой дали доступ к компьютеру милиционера, также сообщили о подозрении.

В то же время 5 апреля по месту жительства фигуранта силовики провели обыск, где изъяли почти 1,5 млн грн, более 24 тысяч долларов, около 5 тыс. евро и 9700 туркменских манат.

Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры в Печерском суде об аресте имущества.

Как сообщал "Апостроф", в больнице умер диверсант, который устроил подрыв автомобиля офицера-разведчика в Киеве.