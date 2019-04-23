В Киеве посреди улицы избили и похитили мужчину: подробности

В понедельник, 22 апреля, в Шевченковском районе Киева посреди улицы похитили мужчину.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел на улице Вячеслава Черновола около 22:20. По предварительной информации, на остановке общественного транспорта "Охматдет" неизвестные избили мужчину. После этого его затолкали в автомобиль Daewoo Lanos белого цвета с номером АА 9164 ІТ. После содеянного машина уехала в сторону центра.

Отмечают, что похититель был одет в куртку белого цвета, короткостриженный, на вид около 50 лет. Правоохранители ввели по городу Киеву план "Перехват". Полиция разыскивает автомобиль и выясняет подробности случившегося.

Как сообщал "Апостроф", 11 апреля в Киеве недалеко от станции метро "Лукьяновская" похитили ребенка.