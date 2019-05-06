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​В центре Киева прогремел взрыв в популярном торговом центре: фото

понедельник, 06 мая 2019, 13:11
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В понедельник, 6 мая, в столичном ТЦ "Арена Сити" прогремел взрыв.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Так, взрыв случился около 11:20 в арке "Арена Сити" со стороны PinchukArtCentre, что находится по адресу улица Бассейная, 2а. В результате случившегося, к счастью, никто не пострадал.

"Очевидцы рассказывают, что видели, как мужчина положил в арке какие-то вещи, поджег их и убежал. Огонь потушили охранники ТЦ. После взрыва территорию заполнил едкий дым. На месте взрыва лежали обгоревшие личные вещи, в частности дезодорант, сумка, очки, перчатки и прочее", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в одном из частных домов села Вольное Макаровского района в результате взрыва тротиловых шашек погиб человек, еще трое - получили ранения.

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