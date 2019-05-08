Россиянин устроил в "Жулянах" скандал, оскорбляя Украину: опубликовано видео

В среду, 8 мая, в киевском аэропорту "Жуляны" россиянин устроил скандал из-за того, что его не пропустили через КПП.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечают, что гражданин РФ 1980 года рождения не смог указать цели своей поездки в Украину. Когда пограничная служба остановила его на контрольно-пропускном пункте, он начал вести себя агрессивно. Мужчина выкрикивал оскорбления в адрес государства и сотрудников Госпогранслужбы Украины.

"По требованию пограничников успокоиться и отойти на два шага назад человек, который по внешним признакам был пьян, не отреагировал и продолжал агрессивно вести себя, а также совершил провокационные действия в попытке дальнейшего нападения на пограничный наряд. Личность предупредили о применении спецсредств и задержали пограничники. Также за злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащего на правонарушителя составлен протокол по статье 185-10", - говорится в сообщении.

Также в МВД заявили, что вследствие инцидента россиянину был запрещен въезд на территорию Украины на три года. После завершения всех процессуальных действий он будет принудительно выдворен в Россию.

Как сообщал "Апостроф", в киевском аэропорту "Жуляны" россиянин, который прилетел рейсом из Минска, устроил скандал с угрозами в адрес украинцев после того, как не прошел процедуру осмотра.