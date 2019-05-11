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В Киеве изменят движение транспорта: опубликованы карты

суббота, 11 мая 2019, 18:02
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В воскресенье, 12 мая, с 8:00 до 15:30 движение общественного транспорта в Киеве будет изменено из-за спортивно-массового мероприятия "ІV Kyiv Euro Marathon".

Об этом сообщили в КП "Киевпастранс".

Так, изменения вносятся в движение троллейбусов маршрута №3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 40 и 40к, а также в движение автобусов маршрутов № 2, 5, 20, 69 и 118.

Но при этом на это время будет организовано движение бесплатных автобусных маршрутов № 3тр, 5тр и 14ТР по следующим маршрутам:

Движение автобуса №3ТР - "Железнодорожный массив - ул. Жилянская" по трассе: Железнодорожный массив - ул. Волгоградская - ул. Соломенская - ул. Протасов Яр - ул. Ивана Федорова - ул.Короленковская - ул. Тарасовская - ул.Жилянская - ул.Антоновича - ул.Ивана Федорова - ул.Протасов Яр - ул.Соломенская - ул.Волгоградская - Железнодорожный массив.

№ 5ТР "Ст. м. "Нивки" - ст. м. "Площадь "Льва Толстого" по трассе: "Ст. м. "Нивки" - пр. Победы - ул. Гарматная - ул.Выборгская - ул. Вадима Гетьмана - ул. Борщаговская - ул. Жилянская - ул. Симона Петлюры - ул. Тараса Шевченко - ул. Большая Васильковская - пл.Льва Толстого - ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - ул. Тараса Шевченко - пл. Победы - пр. Победы - ст. м. "Нивки".

№ 14ТР "Железнодорожный вокзал "Центральный" - ст. м. "Дворец Спорта" по трассе: Железнодорожный вокзал "Центральный - ул. Симона Петлюры - ул. Тараса Шевченко - ул. Большая Васильковская - ул. Павла Скоропадского - ул. Бассейная - ул. Эспланадная - ул. Рогнединская - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная - Бессарабская площадь - ул. Тараса Шевченко - ул. Симона Петлюры - железнодорожный вокзал "Центральный".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве закрыли аварийный Шулявский мост.

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