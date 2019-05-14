Появились новые фото и видео смертельного ДТП под Киевом

В аварии под Киевом, которая произошла во вторник, 14 мая, в Чабанах, погиб один человек.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram, публикуя новые фото и видео с места ЧП.

"Водитель Ford умер по дороге в больницу. Самосвал поворачивал налево с Глевахи на Гатное, Ford быстро ехал из Киева по правому ряду прямо... Водителя в критическом состоянии повезли в больницу. Не доехал....:(" - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 12 мая, в Киеве произошло жесткое ДТП с участием двух автомобилей, а в одном из авто находился ребенок.

Напомним, на улице Берковецкой в столице, возле ТЦ "Лавина", столкнулись два автомобиля. Машины получили серьезные механические повреждения, но обошлось без пострадавших.