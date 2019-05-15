В Киеве объявили в розыск пропавшего солдата: фото

В Киеве пропал солдат военной службы по контракту.

Об этом сообщает в социальных сетях ресурс "Киев Оперативный".

Отмечают, что парень выехал из госпиталя, который расположен в районе Печерска. Он должен был попасть в медицинское учреждение в городе Ирпень под Киевом, однако туда не доехал.

"С завтрашнего дня его объявят "дезертиром"", - написали в ресурсе. Также там попросили всех, кто знает местонахождение военного, сразу сообщать по номеру телефона: 096 865 38 48 - Максим.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве исчез известный украинский военный медик, вице-президент по логистике Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова, кавалер ордена "За мужество" Игорь Буйвол.