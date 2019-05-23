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Скандальный водитель маршрутки в Киеве разгневал сети из-за случая с младенцем: фото

четверг, 23 мая 2019, 00:27
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В Киеве разгорелся скандал вокруг водителя маршрутного такси, который по хамски отнесся к молодой паре с ребенком в коляске.

Как сообщает паблик "Типичный Киев" в Facebook, об этом сообщила пострадавшая сторона конфликта.

"Заносили коляску с ребёнком в маршрутку, занесли на половину, маршрутчик начал давать газу, люди начали кричать с требованием остановить, водитель "не слышал", в итоге остановил. Коляску затянули, он начал говорить что "не видел" в зеркало как заносили коляску. Если бы не сильная хватка, то коляска перевернулась и двухмесячный ребенок упал бы на землю! После приезда я начал разбираться, на что водитель начал ругаться матом, кричать после сделанного фото, начал угрожать достав арматуру", - жалуются люди.

Известно, что речь идет о маршруте от супермаркета "Ашан" до Нивок.

Паблик сообщает, что на данного водителя поступало очень много жалоб. Люди жалуются, что мужчина не останавливает на остановках, грубит и резко тормозит, при этом его не увольняют.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на улицах Харькова группа пьяных подростков разгромила маршрутное такси.

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