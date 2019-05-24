Украли рюкзак с миллионом: стало известно о дерзком нападении на бизнесмена в Киеве

24 мая в Киеве произошло дерзкое ограбление прямо на одной из улиц столицы. Здесь двое неизвестных распылили в лицо киевлянину газ раздражающего действия и украли рюкзак, в котором находился миллион гривен.

Как сообщает одно из столичных изданий, об этом стало известно из источников в правоохранительных органах.

Правоохранители выяснили, что пострадавшим оказался 53-летний частный предприниматель по фамилии Абрамов.

Известно, что после нападения пострадавший не обращался за помощью в больницу.

Полиция начала поиски нападавших. Пока нет никакой информации о том, удалось ли выйти на их след.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 21 мая возле своего дома избили активиста "Национального Корпуса", лидера инициативной группы предпринимателей рынка "Барабашово" Игоря Блохина.