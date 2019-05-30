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В центре Киева девушки устроили жесткую драку: опубликовано видео
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В центре Киева девушки устроили жесткую драку: опубликовано видео

четверг, 30 мая 2019, 13:22
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В центре Киева молодые девушки устроили массовую драку, причем некоторые из участников ЧП равнодушно наблюдали за происходящим.

Соответствующее видео опубликовал Киев оперативный.

Девушки в самом центре Киева устроили драку. Одни наблюдают, другие снимают... – говорится в подписи к кадрам.

Так, на кадрах видно, как несколько девушек хватают свою жертву за волосы и начинают тягать ее по всей площадке, где происходит драка.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Волыни две школьницы устроили жестокую драку.

Кроме того, в селе Вишенки, Киевской области, девочку из 9 класса избила другая школьница: ее друзья снимали это на видео.

Также в Мариуполе разгорелся скандал из-за издевательств и избиения школьника.

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