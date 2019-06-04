Профи за "работой": в сети показали видео с опытной воровкой в Киеве

В одном из магазинов Киева заметили воровку, а ее "работа" попала на камеру видеонаблюдения.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в торговой точке в ТЦ "Глобус" в центре столицы. Как видно, девушка нагло украла платье, засунув его в свою сумку. После этого она продолжила делать вид, что подбирает себе наряд.

"Рассмотреть лицо трудно, но смысл ее деятельности виден", - описали видео.

Напомним, ранее в сети появилось несколько фотографий воровки, которая украла банковскую карту в одном из магазинов Киева и несколько раз ею рассчиталась.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве, на улице Елены Телиги полицейские задержали уличную воровку, которая выхватила из рук девушки телефон, отвлекая ее разговором.