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Под Киевом произошло жуткое ДТП с переворотом: фото и скандальные детали от свидетельницы

среда, 12 июня 2019, 10:31
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В поселке Глеваха недалеко от Киева ночью произошла дорожная авария: автомобиль ВАЗ перевернулся рядом с пешеходным переходом.

Об этом сообщается на странице в Facebook "dtp.kiev.ua".

Свидетельница произошедшего рассказывает, что около 23:50 они с подругой и детьми переходили по "зебре" на центральной улице поселке, а через полминуты услышали позади себя хлопок.

"Разворачиваемся и видим машину, которая лежит на крыше. Буквально полминуты после нас, не дай Бог бы мы шли с детьми позже или они ехали чуть быстрее, все б дети были на капоте…", – пишет женщина.

В машине оказались водитель и два пассажира. На водителе и одном из пассажиров заметных внешне травм не было, они смогли выбраться из машины сами. Другого пассажира, сидевшего возле водителя, вытащили из автомобиля местные жители.

Также свидетельница рассказывает, что водитель до приезда полиции выбросил в кусты биту.

"Водителя посадили в полицейскую машину. Приехал эвакуатор. Выходит следователь и говорит полицаям, что водитель уже оказывается не водитель и мол он за рулём не был. Мы спрашиваем, что делать с битой, мало ли кого они прибили. На что нам ответили, мол можете забрать домой и поиграться. Машину погрузили на эвакуатор и все уехали", – говорит она.

Свидетели вызвали полицию во второй раз, и те забрали биту.

"Звоню опять на 102 и говорю, что меня беспокоит бита. Прислали машину ( приехала охрана) руками БЕЗ ПЕРЧАТОК забрали биту,положили в машину на заднее сиденье и уехали. Все это сопровождалось грубостью со стороны полицейских, которые все время ТЫкали, на наши замечания говорили такие фразы, типа : " у тебя нет мужика дома, чтоб ему мозги е**ть?" . На замечание, что полминутой раньше по пешеходку прошли дети, они сказали "ну так никого же не сбили!", – жалуется очевидец.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", под Одессой (Черноморск) произошла тройная авария с участием служебного автомобиля полиции.

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