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Негрич призвал оборудовать спортивные площадки на территории школ в Киеве камерами наблюдения

четверг, 20 июня 2019, 12:42
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Депутат Киевсовета Николай Негрич предлагает установить на спортплощадках, находящихся на территории школ столицы, камеры наблюдения и круглосуточное освещение, он убежден, что таким образом удастся сделать город более безопасным для детей.

Об этом сообщает издание "Факты".

"Неоднократно ко мне обращались люди, которые хотят решить вопрос с доступом к спортплощадкам летом. Школа закрыта, а вот на площадке можно заниматься. И я с этим полностью согласен. Единственная проблема - как только вечереет, на скамейках появляются молодые люди с выпивкой. Поэтому я предлагаю пойти по пути, которым уже пошли в других городах, - установить камеры наблюдения на площадках возле школ", - отметил Негрич.

Он также убежден, что территория школ должна освещаться круглосуточно.

"Если спортплощадки будут открыты до 22:00, то это будет большой плюс для детей и взрослых. Сегодня мы пытались оборудовать школы современными спортивными пространствами, чтобы сделать спорт доступным каждому. Поэтому эти пространства должны использоваться эффективно в течение всего года", - добавил Негрич.

Как известно, за последние несколько лет в Киеве было установлено несколько сотен площадок для занятий воркаутом. Такое количество спортивных сооружений в столице появилось благодаря программе "Бесплатный спорт доступен каждому".

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