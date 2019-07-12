Таксисты в Киеве нажились на трагедии в метро, заломив дикие цены: названы цифры

Украинцы бурно обсуждают внезапный рост цен на такси в связи со смертельным ЧП в Киеве, из-за которого были закрыты несколько станций метро.

Об этом они пишут в Facebook.

"Когда-то, когда в метро в столице соседней с нами государства произошел теракт, не самым поводом для недовольства общественности стали действия местных таксистов, которые на человеческой трагедии решили добавить к своим предложениям лишний нолик", - написал в Facebook Inter Ned, опубликовав скрин со стоимостью поездки на такси в Киеве, что подтверждает аналогичный сценарий в Украине.

Как рассказали "Апострофу" участники коллапса, если в обычный день стоимость поездки стоила 87,51 грн, то сегодня - 303,58, то есть цены в момент выросли в 3,47 раза. Например, чтобы добраться от Героев Днепра до м. Университет, пришлось отдать 560 гривен.

"При мне, когда метро было закрыто, люди общались которые хотели уехать от метро Минская - кофе там пили - прайс начинался с 250 грн. Назывались цифры 320 и 350. 4,5 раз. Х...се", "с Оболони к Почайной озвучивали 200 грн, люди говорили об этом с ошалело большими круглыми глазами", - добавили участники ЧП.

Фото "Апострофа"

Также в сети отметили собранность киевлян, которые оказались в эпицентре ЧП.

"Все критические ситуации в нашей жизни - это толчок нам к сближению друг с другом. Нам как будто говорят - смотри! Вместе все можно решить! И такси вызвать, и актуальные новости читать, и сделать все возможное, чтобы спасти человеку жизнь. И даже найти в себе правильное отношение к случившемуся", – написала в свою очередь Olha Sukhomlyn.

В тоже время в сети не преминули указать на степень эгоизма большинства пассажиров метро, которых больше заботил момент, как добраться до своего пункта назначения, а не смерть человека в метро.

"Меня чуть не стошнило от страха и своего эгоизма. Меня интересовало, как решить проблему свою, и вовсе не интересовало, что сегодня из-за ужасной ситуации не стало человека. …И уже через полчаса метро работает в обычном режиме, лицо отчуждено втыкают в смартфоны, рекламу, стены, пол. Все идет своим путем. Только тошнит, и хочется выпить. Люди, берегите себя", - отметила Anna Romanchenko.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети спорили из-за видео опасного ЧП в метро Киева.

Также неадекват с ножом устроил охоту на людей в метро Киева.