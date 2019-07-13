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Обнаружен "след" боевиков ДНР в обстреле телеканала "112 Украина": фото

суббота, 13 июля 2019, 13:56
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Гранатомет, из которого стреляли по зданию "112 Украина" в Киеве в субботу, 13 июля, принадлежал боевикам "ДНР".

Об этом сообщил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев в Facebook.

"Герой" дня, гранатомет РПГ-22, индивидуальных номеров нет, но имеет номер партии производства. Такой же номер партии - РПГ-22 254-15-85 - имели два гранатомета, изъятые в 2015 году из тайника "ДНР", который нашли наши военные возле кладбища при выезде из Артемовска в направлении трассы "Славянск-Дебальцево", - написал он.

По его словам, те гранатометы были уничтожены.

"Их "брат" с той же партии производства обстрелял "112 канал". Просто факт, который о мотивах обстрела говорит гораздо больше, чем все остальное", - резюмировал Арьев.

Как сообщал "Апостроф", появилось видео момента выстрела по каналу "112 Украина".

Также появились новые фото и заявление полиции по обстрелу канала Медведчука.

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