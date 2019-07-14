Пешеход-нарушитель попал под колеса такси в Киеве: фото

В воскресенье, 14 июля, в Киеве на Харьковском шоссе произошла авария с участием такси Uber и пешехода, который пытался перебежать дорогу в неположенном месте.

Об этом сообщает Информатор.

По словам сотрудников полиции, водитель Daewoo Lanos службы такси Uber с пассажиром в салоне ехал по Харьковскому шоссе. В это время мужчина пытался перебежать дорогу в неположенном для этого месте. Мужчина за рулем Lanos не успел вовремя затормозить и сбил пешехода.

В результате аварии перебегавший дорогу мужчина получил незначительные травмы, заплатил штраф и получил медицинскую помощь на месте. В ДТП также пострадал пассажир такси. Мужчина не был пристегнут, и ударился головой о лобовое стекло во время резкого торможения.

Как сообщал "Апостроф", 17 мая на одной из столичных заправок возникла драка между мотоциклистом и инкассаторами, которые его "подрезали" на дороге.

2 апреля на Одесской трассе под Киевом мотоциклист попал в серьезное ДТП, в результате чего был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии.