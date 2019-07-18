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В Киеве суд жестко наказал школьника, избившего одноклассника

четверг, 18 июля 2019, 18:25
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В Киеве школьника из-за избиения одноклассника суд приговорил к наказанию в виде условного срока и выплате штрафа в размере 100 тысяч гривен.

Об этом сообщается в реестре судебных решений.

Инцидент произошел еще в январе на стадионе школы № 259, которая находится по адресу проспект Маяковского, 21-Г. Там у школьника возник конфликт с одноклассником, который перерос в драку. В результате девятиклассник нанес мальчику не менее 17 ударов по телу и голове.

Вследствие избиения ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, обломочный вдавленный перелом передней стенки лобной пазухи слева со смещением отломков, сотрясение головного мозга, подкожное кровоизлияние лобной области слева, относящееся к телесному повреждению средней степени тяжести. На реабилитацию понадобилось более трех недель.

В итоге школьник, который нанес травмы однокласснику, признал свою вину и раскаялся. Суд вынес ему наказание в виде одного года условно, а также выплаты 2 676 гривен материального ущерба и 100 тысячи гривен - морального.

Как сообщал "Апостроф", в Новокаховском районе Херсонской области учитель физкультуры избил ребенка – ученика шестого класса.

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