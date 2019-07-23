В Киеве произошло смертельное ЧП с мужчиной: первые подробности и кадры с места

Во вторник, 23 июля, в Киеве с крыши многоэтажного жилого дома упал мужчина и погиб на месте.

Об этом сообщает администратор ресурса dtp.kiev.ua Владислав Антонов на своей странице в Facebook.

Трагедия произошла по адресу улица Зодчих, 44.

"Ужасы Киева: Зодчих 44: с крыши упал мужчина. Дышал минут 10. Уже все", - написал он.

По данным ресурса "Киев Оперативный", это было не самоубийство, а мужчину столкнули.

"Якобы есть свидетели, которые говорят, что упасть человеку помогли. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего", - написали в сети.

На месте работали экипаж патрульной полиции и врачи скорой медицинской помощи.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве выпускник упал с крыши девятиэтажного дома и разбился насмерть.