​Люди уезжают семьями: появились видео ночной трассы после взрывов на военном складе в России

В сети появилось видео, как из-за взрывов на военных складах под Ачинском (Красноярский край, Россия), которые прогремели в понедельник, 5 августа, из города массово уезжают люди.

Соответствующие кадры публикуют российские СМИ.

На видео можно увидеть, как жители Ачинска продолжают покидать город. Сообщается, что на заправках раскуплен весь бензин, огонь продолжает пылать.

Власти подготовили пункты временного размещения на 16,5 тысяч человек. Люди ночевали в самых разных местах - от гостиниц до школьных спортивных залов.

Кроме того, из Москвы прилетели специальные робототехнические комплексы, которые участвуют в тушении пожара.

По информации мэрии города, под утро взрывы на горящем складе Минобороны под Ачинском утихли.

Число пострадавших от взрыва выросло до 11 человек, сообщают медики.

Как сообщалось, ранее появился рассказ очевидицы взрывного ЧП в России.

Подробнее об этом ЧП в России, читайте в материале "Апострофа": В России горят и взрываются военные склады, у людей паника: все, что известно на данный момент.