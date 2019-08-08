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Мост исчез за секунды: в сеть попало впечатляющее видео непогоды в Киеве

четверг, 08 августа 2019, 18:13
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В сети продолжают публиковать кадры непогоды, которая обрушилась на столицу Украины 8 августа.

Так, в Telegram-канале dtp.kiev.ua показали красочное видео, на котором запечатлен мост Патона и начинающийся сильный ливень.

"Мост Патона исчез за считанные секунды. Выглядит как кадры из экранизации Кинга", - говорится в подписи к опубликованному ролику.

Автор видео сумел запечатлеть начало дождя, который буквально "поглотил" один из крупнейших мостов Киева.

Напомним, что 8 августа в Украине ожидаются дожди с грозами на западе и в центре страны, тогда как на востоке будет сухо и тепло.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 8 августа в Киеве был официально открыт один из крупнейших торгово-развлекательных центров столицы "River Mall" на Осокорках.

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